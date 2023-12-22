Движение по улице Вавиловых закроют на два дня в Петербурге

В соседнем Выборгском районе с 4 по 17 мая будет ограничено движение по всей улице Курчатова, начиная от пересечения с проспектом Тореза и заканчивая перекрестком с Политехнической улицей.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга объявила о предстоящих изменениях в организации дорожного движения.

В северной части города с 4 по 5 мая будет полностью заблокировано движение по улице Вавиловых, которая соединяет проспект Науки и Северный проспект. В соседнем Выборгском районе с 4 по 17 мая будет ограничено движение по всей улице Курчатова, начиная от пересечения с проспектом Тореза и заканчивая перекрестком с Политехнической улицей.

На юге города ожидаются ограничения на улице Зины Портновой на всем ее протяжении: от перекрестка с Трамвайным проспектом до перекрестка с улицей Подводника Кузьмина. Эти ограничения будут действовать в течение недели, с 4 по 10 мая. Во всех трех случаях данные меры предпринимаются в связи с необходимостью проведения ремонта дорожного покрытия.

Ранее мы сообщили о том, что набережная Большой Невки будет благоустроена к августу.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)