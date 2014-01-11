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В Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 17 человек

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В Минздраве Кемеровской области раскрыли сведения о количестве пострадавших в аварии.

Семнадцать человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на территории Кемеровской области. Соответствующее заявление журналистам сделал местный министр по здравоохранению Дмитрий Беглов. Чиновник из профильного ведомства уточнил, что из всех раненых трое - несовершеннолетние.

Семнадцать человек пострадали, из них трое детей, госпитализированы двое.

Дмитрий Беглов, глава Минздрава по региону

Напомним, что водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" не выбрал безопасную дистанцию. В результате транспортное средство столкнулось с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на ремонтируемом участке трассы. В момент ДТП в автобусе находилось 29 пассажиров. Некоторые из них пострадали. В Следственном комитете уточнили, что в их числе оказалось два ребенка, которые госпитализированы в медицинское учреждение. Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту аварии. 

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Фото и видео: Telegram / МЧС Кемеровской области - Кузбасса

Теги: автобус, кемеровская область, кузбасс, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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