Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненных бойцов

Свыше 70 миллиардов рублей выделяется на три года на реабилитацию раненных бойцов в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил, что участники СВО в программе государственных гарантий имеют право на преференциальный подход.
В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей.
Михаил Мурашко, глава Минздрава
Согласно программе федеральных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, пострадавшие солдаты и офицеры получают лечение в первую очередь и госпитализируются в те медицинские учреждения, которые требуются непосредственно для лечения конкретного пациента.
Поликлиники Петербурга перешли на электронные карты пациентов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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