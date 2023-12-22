Россия выделяет более 70 миллиардов рублей на реабилитацию раненных бойцов

Глава Минздрава сообщил о преференциальном подходе к участникам СВО.

Свыше 70 миллиардов рублей выделяется на три года на реабилитацию раненных бойцов в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник пояснил, что участники СВО в программе государственных гарантий имеют право на преференциальный подход.

В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Согласно программе федеральных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, пострадавшие солдаты и офицеры получают лечение в первую очередь и госпитализируются в те медицинские учреждения, которые требуются непосредственно для лечения конкретного пациента.

Поликлиники Петербурга перешли на электронные карты пациентов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости