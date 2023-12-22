Поликлиники Петербурга перешли на электронные карты пациентов

Цифровые медицинские документы заводят в том медучреждении, к которому прикреплен пациент.

С 1 января в поликлиниках Петербурга начали действовать новые правила. Теперь вместо физических документов будут использоваться электронные карты самообслуживания. Переход будет постепенным, но обязательным. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаил Мурашко.

Теперь карты пациентов будут электронными. Цифровые медицинские документы заводят в том медучреждении, к которому прикреплен пациент.

Также мамам с маленькими детьми не нужно специально идти в поликлинику, чтобы прикрепиться. Прикрепление происходит автоматически к ближайшему отделению по месту жительства ребенка.

Цифровые паспорта здоровья упростят доступ к медицинской помощи и повысят качество обслуживания в поликлиниках. Бумажные карты тоже можно сохранить, если написать соответствующее заявление в регистратуре.

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Фото: Piter.tv