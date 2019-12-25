Петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых

Какие лекарства принимать, если это необходимо, назначает врач.

У Петербурга нет цели сделать так, чтобы все аптеки были упакованы всеми лекарствами: все необходимое будет в поликлинике и в больницах. Нецелесообразно закупать лекарственные препараты заранее по советам знакомых, так как схему лечения должен назначать врач. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" заявил директор союза "Медико-фармацевтические проекты. XXI век" Дмитрий Чагин.

Чагин подчеркнул, что самостоятельную закупку лекарств по "провизорским рекомендациям" нужно закончить, так как выписанные врачом средства для лечения могут не соответствовать тем, что купил себе человек. Схема лечения назначается в соответствии с тяжестью заболевания. По словам директора, неправильное самовольное лечение приводит к тому, что болезнь человека переходит в более тяжелую форму. К врачу следует обращаться сразу же после первого появления недомогания.

В том случае, если определенные лекарства выписал врач, но их не смогли предоставить, то это ситуация, в которой надо разбираться.

Напомним, со следующей недели лекарства пациентам с коронавирусом на амбулаторном лечении будут приносить прямо домой в первое посещение врача. При соответствующей клинической картине положительный тест на ПЦР будет не обязателен для того, чтобы выдать лекарства.

Фото: Piter.TV