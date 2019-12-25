Участковые врачи будут выдавать лекарства на дом пациентам с COVID-19 со следующей недели

Выходить в аптеку больным коронавирусом, а также контактным гражданам запрещено.

Больным коронавирусной инфекцией, которые находятся на лечении амбулаторно, будут приносить лекарства на дом. Это начнут делать уже со следующей недели. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Из федерального бюджета на эти цели город получил 203 млн рублей. Поставки в районные поликлиники начнутся уже в следующий понедельник-среду. Лекарства, которые были выписана в соответствии с индивидуальной формой лечения, будут выдаваться участковым врачом пациенту бесплатно и в первое же посещение. Их можно будет получить без положительного теста ПЦР на коронавирус, но при соответствующей клинической картине.

Сарана отметил, что тотального дефицита каких-либо лекарств, чтобы их было ноль, нет. За количеством тех или иных лекарственных средств могут наблюдать даже простые граждане. Информация содержится на сайте Информационного мониторингового центра по ситуации с коронавирусом, куда власти передают всю информацию о запасах лекарств.

Представитель комздрава рассказал о том, что некоторые граждане самостоятельно запаслись препаратами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 21 ноября заработает горячая линия по жалобам на задержку тестов на коронавирус.

Фото: Piter.TV