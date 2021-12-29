В Петербурге на амбулаторном лечении COVID-19 находятся 107 тысяч жителей

В стационарах лечатся 7 496 местных жителей. Из общего числа, 309 человек подключены к ИВЛ. Ещё 593 петербуржца лежат в реанимации.

Свыше 100 тысяч петербуржцев, заболевших коронавирусом, находятся на амбулаторном лечении. Об этом сказано в эпидемиологической справке, опубликованной на сайте Смольного.

В минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 538 человек. На стационарном лечении находятся 7 496 местных жителей. Из общего числа, 309 человек подключены к ИВЛ. Ещё 593 петербуржца лежат в реанимации. В "Ленэкспо" с коронавирусом лежат 268 пациентов, в пансионате "Заря" - 640 человек.

В городе работают 190 пунктов вакцинации. За сутки прививку от коронавируса сделали 1 970 человек. Первый компонент вакцины от COVID-19 поставили 756 горожан, в том числе, 46 детей.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти намерены ужесточить COVID-ограничения для подростков.

Фото: pexels