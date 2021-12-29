В Ленобласти намерены ужесточить COVID-ограничения для подростков

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 47-регионе.

Власти Ленобласти готовятся ужесточить COVID-ограничения для детей и подростков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Ужесточение ковидных мер предполагает, что несовершеннолетние не смогут посещать бассейны, фитнес-центры и иные организации физической культуры и спорта. Посещать их смогут только спортсмены профессиональных клубов, организованными группами детей, классов и групп одной образовательной организации. Не исключено, что власти запретят детям и подросткам ходить в музеи, театры, объекты развлечения и досуга. Также они не смогут ходить на торжественные и другие мероприятия в качестве зрителей.

Дети и взрослые будут проходить диспансеризацию только с применением телемедицинских технологий. Врачи будут осуществлять профилактические осмотры только для детей первого года жизни, а также при оформлении детей в образовательные или оздоровительные учреждения.

Ранее мы сообщили, что ночью 2 февраля температура в Ленобласти опустится до -13 градусов.

Фото: Piter.TV