С 21 ноября заработает горячая линия по жалобам на задержку тестов на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без надобности.

С субботы, 21 ноября, начнет работу горячая линия по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщил телеканал 360.

Срок готовности анализов ограничили 48 часами. Помимо прочего, Попова призвала россиян не посещать общественные места без надобности. Если горожане будут ответственны, то правительству не придется вводить локдаун. Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что санитарные правила распространяются на все субъекты Российской Федерации и на все организации, независимо от формы собственности.

По мнению Поповой, в России нет недостатка в тестах на коронавирус. Кроме того, мутаций инфекции, которые могли бы повлиять на ее опасность, не зафиксировано и в ближайшем будущем не ожидается.

Ранее мы писали, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от COVID-19.

Фото: Piter.TV