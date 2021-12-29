Мурашко: 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Об этом чиновник рассказал на правительственном совещании президиума Координационного совета по борьбе с распространением ковида. В стационарных отделениях находится 177 тысяч человек.
В стационарном звене отмечается рост нагрузки, связанный с высоким числом госпитализированных пациентов. Рост за неделю составил более 30%.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Количество пациентов, зараженных с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, увеличилось за неделю в России в 1,6 раза. Неделю назад показатель составлял 92%. Показатель в два раза превышает уровень пиковой заболеваемости на период осени 2021 года.
С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно.
Фото: Правительство России
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