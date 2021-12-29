Мурашко: 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

В минздраве РФ оценили статистику по пациентам, находящихся дома и в стационарах.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Об этом чиновник рассказал на правительственном совещании президиума Координационного совета по борьбе с распространением ковида. В стационарных отделениях находится 177 тысяч человек.

В стационарном звене отмечается рост нагрузки, связанный с высоким числом госпитализированных пациентов. Рост за неделю составил более 30%. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Количество пациентов, зараженных с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, увеличилось за неделю в России в 1,6 раза. Неделю назад показатель составлял 92%. Показатель в два раза превышает уровень пиковой заболеваемости на период осени 2021 года.

С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно.

Фото: Правительство России

