С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно

Достаточно позвонить по номеру "122" и оформить запрос через голосового помощника по имени Виктория.

Пациенты с ОРВИ и подозрением на коронавирус смогут открыть больничный лист дистанционно. Уже сегодня, 6 февраля, горожане могут оформить документ без посещения врача. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Минздрав принял данное решение, чтобы снять нагрузку на поликлиники, которые последние две недели принимают сверх нормы пациентов из-за вспышки COVID-19.

Пациенты с легкой формой заболевания могут оставить заявку на вызов врача через службу 122. Голосовой помощник Виктория задаст вопросы пациенту, после чего предложит ему дистанционно открыть больничный. Получив согласие, робот направит информацию лечащему врачу. Медик позвонит пациенту и вместе они решат, стоит ли оформлять документ. Закрыть лист нужно спустя 7 дней, процедура проводится тоже в дистанционном формате.

С 9 февраля оформить запрос на удаленное открытие больничного можно на здесь.

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