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С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно
Сегодня, 11:18
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С сегодняшнего дня горожане с ОРВИ и подозрением на COVID-19 могут открыть больничный удаленно

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Достаточно позвонить по номеру "122" и оформить запрос через голосового помощника по имени Виктория.

Пациенты с ОРВИ и подозрением на коронавирус смогут открыть больничный лист дистанционно. Уже сегодня, 6 февраля, горожане могут оформить документ без посещения врача. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Минздрав принял данное решение, чтобы снять нагрузку на поликлиники, которые последние две недели принимают сверх нормы пациентов из-за вспышки COVID-19. 

Пациенты  с легкой формой заболевания могут оставить заявку на вызов врача через службу 122. Голосовой помощник Виктория задаст вопросы пациенту, после чего предложит ему дистанционно открыть больничный. Получив согласие, робот направит информацию лечащему врачу. Медик позвонит пациенту и вместе они решат, стоит ли оформлять документ. Закрыть лист нужно спустя 7 дней, процедура проводится тоже в дистанционном формате.

С 9 февраля оформить запрос на удаленное открытие больничного можно на здесь.

Ранее на Piter.tv: в России за сутки выявили более 180 тыс. случаев COVID-19. Более подробную информацию можно изучить в нашем материале.

Фото: Pexels

Теги: 122, запись к врачу, ковидные ограничения, комздрав спб, открыть больничный лист удаленно, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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