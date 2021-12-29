В Ленобласти на амбулаторном лечении находятся почти 27 тысяч больных коронавирусом

В Ленобласти за сутки зарегистрировали 1296 случаев заболевания коронавирусом, из которых нет ни одного привитого. Об этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.
При этом за сутки почти на 3 тысячи увеличилось количество людей, которые находятся на амбулаторном лечении.
В общей сложности в Ленобласти на данный момент дома от коронавируса лечатся почти 27 тысяч человек.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге за сутки выявили более 19 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все