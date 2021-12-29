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В Петербурге за сутки выявили более 19 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 14:18
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В Петербурге за сутки выявили более 19 тысяч случаев заболевания коронавирусом

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В России и в Петербурге установлен очередной антирекорд.

За последние сутки COVID-19 выявили у 19 234 человек в Петербурге. Количество госпитализаций возросло до 731. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 4315 человек. Еще 63 человека ушли из жизни. 

Лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом в России занимает Москва. Там ковид подтвердился у 23 784 пациентов. 11 475 человек выздоровели, 78 пациентов скончались. 

В целом в России установлен очередной антирекорд — 141 883 случаев за сутки.

Ранее петербургские родители вакцинировавшихся детей рассказали о побочных эффектах. 

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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