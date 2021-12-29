Петербургские родители вакцинировавшихся детей рассказали о побочных эффектах

На данный момент в Петербурге привились лишь 277 детей.

Родители детей, привившихся от коронавируса, рассказали о побочных эффектах после вакцинации. Об этом сообщила "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

На данный момент в Петербурге привились лишь 277 детей.

Как рассказал Антон, отец 14-летней девочки, после вакцинации у нее не было температуры, жалоб от нее тоже никаких не поступало, в месте укола даже не было припухлости. Восьмиклассница уже на следующий день пошла в школу, где, к слову, некоторые одноклассники осудили ее, спросив, как вакцина будет влиять на репродуктивные функции. Отец девочки считает, что дети "нахватались" этой информации от родителей.

Петербурженка Ирина призналась, что давно ждала выпуска детской вакцины. Двое ее несовершеннолетних сыновей (12 и 15 лет) привились от ковида. Женщина отметила, что у них с мужем поднималась температура после вакцинации, а у детей все прошло без побочных эффектов.

Ранее Комздрав Петербурга перечислил основные симптомы "омикрона" у детей.

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