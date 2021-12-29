Комздрав Петербурга перечислил основные симптомы "омикрона" у детей

Дондурей добавила, что выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка также является симптомом "омикрона".

Главный детский инфекционист комитета по здравоохранению Елена Дондурей рассказала об основных симптомах штамма коронавируса "омикрон" у детей. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Дондурей, в первую очередь вызвать подозрение у родителей должно затрудненное дыхание в покое или при беспокойстве ребенка; западание межреберий и надключичной ямки при дыхании; раздувание крыльев носа при дыхании. Также есть у ребенка наблюдается кряхтящее или стонущее дыхание; эпизоды прекращения дыхания; кивательные движения головы, синхронные со вдохом; хрипы, слышные на расстоянии. Кроме этого, могут быть такие симптомы, как невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений; изменение цвета кожи и слизистых.

Дондурей добавила, что выраженная, продолжительная и плохо переносимая лихорадка также является симптомом "омикрона". Она подчеркнула, что также экстренного вызова врача требуют неотложные состояния, в частности судороги и обезвоживание.

Главный детский инфекционист комздрава не рекомендует упорно лечиться дальше, если вы видите, что состояние ребенка ухудшается, отмечается необычное поведение, которое нельзя объяснить другими причинами, изменение сознания.

Ранее Piter.tv писал, что несовершеннолетним запретили посещать ТЦ и кафе до 13 февраля в Петербурге. Новые ограничения вступят в силу со 2 февраля.

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