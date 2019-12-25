Названы медучреждения, в которых можно сделать КТ лёгких по ОМС

Среди них как частные, так и государственные учреждения.

У петербуржцев есть возможность сделать КТ легких по ОМС в девяти РКТ-центрах. Piter.TV узнал в пресс-службе городского комитета по здравоохранению — где именно.

Наша редакция решила обратиться в ведомство после того, как читатели заметили, что пресс-служба губернатора не уточнила, в каких именно учреждениях можно бесплатно сделать КТ.

С 1 мая 2020-го года свою работу начали 3 Центра РКТ: ООО ЛДЦ МИБС на 6-й Советской, 24-26/19-21, ООО "Центр точной диагностики" на улице Пограничников, 4 в Сестрорецке и ООО "НМЦ-Томография".

Также в мае открылся Центр РКТ в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106", а позже — еще один в ООО ЛДЦ МИБС, но на улице Есенина, 2/3.

С 3 июня Центр появился в СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского", но с 1 сентября не работал из-за низкой нагрузки. На данный момент он возобновил свою работу.

За последний месяц было введено два центра ООО Ай-Клиник Петергоф" на базе СПб ГБУЗ "Николаевская больница" и на базе СПб ГБУЗ "Покровская больница". Последний РКТ Центр был открыт в ФГБОУ ВО "СЗГМУ им. И.И. Мечникова" на Пискаревском проспекте, 47.

В комитете по здравоохранению отметили, что не все клиники являются частными.

Фото: Piter.TV