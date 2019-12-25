Горожане смогут сделать КТ легких по ОМС в 9 частных клиниках Петербурга

Городские власти намерены снижать нагрузку на систему здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом, отметил губернатор.

Горожане смогут сделать компьютерную томографию легких по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в девяти частных клиниках Петербурга. Об этом и многом другом на своей странице "ВКонтакте" 29 ноября рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник рассказал об итогах недели в контексте участия Петербурга в кросс-региональной повестке. В числе прочих событий Беглов напомнил, что на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом было объявлено, что к работе в больницах, колл-центрах и поликлиниках привлекаются студенты-медики и учащиеся медицинских колледжей. Городские власти намерены снижать нагрузку на систему здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусом, отметил Беглов.

Кроме того, в тарифы городской системы ОМС ввели компьютерную томографию легких в девяти частных клиниках Северной столицы. Это помогает ускорять диагностику и оперативно начинать лечение, отметил губернатор.

Губернатор Петербурга ранее отмечал, что Северная столица стала одной из первых в стране, где частные организации проводили диагностику COVID-19 по ОМС.

Фото: Piter.tv