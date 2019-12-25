К работе в петербургских больницах привлекли студентов медвузов и колледжей

Медикам помогают 490 студентов университетов и 423 студента колледжей.

Студенты петербургских медицинских вузов и колледжей помогают медикам в борьбе с коронавирусом, сообщил глава города Александр Беглов.

К работе в качестве младшего и среднего персонала привлечены 490 студентов университетов и 423 студента учреждений среднего профобразования. Студенты колледжей также помогают в поликлиниках: они принимают звонки в колл-центрах, контролируют пациентов по телефону и работают в регистратурах.

На данный момент задействованы свыше 9,5 тысяч сотрудников, включая почти 5,4 тыс. врачей. В больницах работают около 15 тысяч медработников, среди которых 5,5 тысяч врачей и более 5,8 тысяч медперсонала.

На скорой помощи работают более 6,5 тысяч сотрудников.

Ранее мы писали, что в Петербурге пожилых учителей могут заменить студентами профильных вузов.

Фото: Piter.TV