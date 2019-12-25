В Петербурге пожилых учителей могут заменить студентами профильных вузов

При этом пока официальных запросов на необходимость предоставить временную замену петербургских педагогов не поступало.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в Северной столице лучшие старшекурсники педагогического университета им. А. И. Герцена готовы заменить пожилых учителей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Ректор вуза Сергей Богданов отметил, что город находится в "экстремальной ситуации" и учебное заведение готово помочь городу.

Стоит отметить, что подобных просьб от Смольного не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург рассмотрит возможность найма такси для перевозки пациентов.

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