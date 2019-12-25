Петербург рассмотрит возможность найма такси для перевозки пациентов

В ближайшее время Комитет по социальной политике создаст специальные памятки для медработников и простых горожан.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы рассмотрят возможность найма такси для перевозки пациентов. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев на заседании в ЗакСе.

Так, во время заседания Денис Чебыкин уточнил, рассматривает ли Смольный возможность запуска социального транспорта для людей, которые хотят сдать тест на COVID-19 в медучреждении. По словам Эрдашева, соответствующий вопрос обсуждается с Минздравом.

Отмечается, что в ближайшее время Комитет по социальной политике создаст специальные памятки для медработников и простых горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября.

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