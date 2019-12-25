Частные клиники Петербурга проводят диагностику коронавируса по ОМС

Они делают это еще с апреля.

В Петербурге 17 томографов из 28 используются для диагностики пациентов с коронавирусом. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Северная столица стала одной из первых в стране, где частные организации проводили диагностику COVID-19 по ОМС.

Еще с 24 апреля для организаций установили отдельный тариф для выполнения РКТ легких у больных коронавирусом.

Отмечается, что сейчас количество томографов в городе достаточное. Всего в амбулаторных центрах РКТ обследовали 74 тыс. пациентов, а в городских стационарах на компьютерных томографов прошли диагностику более 90 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге приняли бюджет территориального фонда ОМС на следующий год.

Фото: Piter.TV