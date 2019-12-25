В Петербурге приняли бюджет территориального фонда ОМС на следующий год

Законопроект приняли без обсуждения.

В среду, 25 ноября, Законодательное собрание приняло законопроект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий, 2021 год.

Законопроект был принят в третьем чтении без обсуждения, потому как к последнему заседанию его почти не меняли, только дополнили юридико-техническими правками. Отмечается, что расходная и доходная части бюджета составят 120,9 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что депутаты Петербурга окончательно согласовали бюджет города на 2021 год. В 2021 году доходы города составят 651,7 млрд рублей, расходы ― 741,3 млрд рублей, дефицит ― 89,7 млрд рублей. Стоит отметить, что законопроект поддержали 39 депутатов, 6 проголосовали против, еще двое ― воздержались.

Фото: Piter.TV