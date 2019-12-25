Депутаты Петербурга окончательно согласовали бюджет города на 2021 год

Дефицит составит 89,7 млрд рублей.

Депутаты Законодательного собрания приняли основные показатели бюджета Петербурга на 2021 и плановые периоды 2023-2023 годов. Документ отправился на подписание губернатору Александру Беглову.

В 2021 году доходы города составят 651,7 млрд рублей, расходы ― 741,3 млрд рублей, дефицит ― 89,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что законопроект поддержали 39 депутатов, 6 проголосовали против, еще двое ― воздержались. В этот раз, как сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, в законопроект были внесены лишь юридико-технические правки.

Дефицит бюджета в текущем году собираются снизить на 26%.

Фото: Piter.TV