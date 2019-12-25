Власти Петербурга планируют сократить дефицит бюджета в 2020 году на 26%

Городу помогли федеральные средства, а также налоговые и неналоговые доходы.

Губернатор Александр Беглов внес поправку ко второму чтению корректировки бюджета текущего года. Согласно ей, дефицит бюджета в 2020-м году должен быть сокращен на 20,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, доходы будут увеличены на 29,8 млрд рублей, а расходы ― на 9,1 млрд рублей. Увеличить доходную часть удастся за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет федеральных средств. В первую очередь они идут на борьбу с коронавирусом: стимулирующие выплаты медицинским работникам, лекарственные препараты, лечение больных коронавирусом.

Оптимизация расходов позволила выделить дополнительные 5,3 млрд рублей на Адресную инвестиционную программу, 1 млрд рублей на выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет и так далее.

С учетом поправки губернатора бюджет на текущий год будет представлять следующие характеристики: доходы – 639,8 млрд рублей, расходы – 718,7 млрд рублей, дефицит – 78,9 млрд рублей.

Ранее ЗакС одобрил губернаторскую и три депутатские поправки в бюджет Петербурга на 2021-й год.

Фото: Piter.TV