В колл-центры по вызову врача на дом в Петербурге привлекли студентов-медиков

Студенты помогают принимать звонки, поступающие от горожан.

В колл-центры, в которых принимают вызовы врача на дом, привлекли 1400 студентов медицинских вузов. Об этом на заседании комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Депутат Борис Вишневский в беседе с ним обратил внимание на то, что вызвать врача на дом сейчас крайне сложно.

Проблемы заключаются в том, что не дозвониться, а Интернет-сервис "Вызов врача на дом" не работает. По словам Лисовца, неполадки уже устранили. Сервис можно найти через портал "Здоровье петербуржца". Для получения услуги необходимо быть зарегистрированным на сайте госуслуг и ввести данные полиса ОМС.

Накануне в Законодательном собрании Петербурга выступил вице-губернатор Олег Эргашев. Он рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом. Эргашев назвал стационары, которые собираются перепрофилировать.

Фото: Piter.TV