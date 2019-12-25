В комздраве Петербурга рассказали, куда обращаться, если врач не выдает лекарства при лечении COVID-19 на дому

По новым правилам, если у пациента наблюдается клиническая картина заболевания коронавирусом, при первом же визите врач должен ему выдать лекарства.

Петербуржцы начали сообщать о том, что они не получили бесплатные лекарства при амбулаторном лечении от коронавируса. Piter.TV уточнил в городском комитете по здравоохранению, к кому следует обращаться в такой ситуации.

Прежде всего с жалобой стоит обратиться в поликлинику, из которой пришел врач. Если никаких действий не последовало, то в районные органы управления здравоохранением.

Горожане указывают, что либо им самим приходится покупать лекарства, либо те, что приносят, по их мнению, не способны справиться с серьезным заболеванием. С другой стороны, стоит отметить, что бесплатное обеспечение больных лекарствами на дом началось только с 26 ноября. Есть вероятность, что поликлиники адаптируются к новым правилам.

Ранее на пресс-конференции в "ТАСС" зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что поликлиники будут отчитываться о количестве тех или иных необходимых лекарств.

Также петербуржцев призвали не скупать антибиотики по советам знакомых.

Фото: Piter.TV