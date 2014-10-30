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В Госдуме призвали наказывать водителей за прием некоторых лекарств
Сегодня, 13:09
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В Госдуме призвали наказывать водителей за прием некоторых лекарств

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Речь идет о лекарствах, после принятия которых нельзя садиться за руль автомобиля.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал наказывать водителей за прием некоторых лекарств. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, речь идет о лекарствах, после принятия которых нельзя садиться за руль автомобиля. Он подчеркнул, что после того, как закон окончательно утвердят, Минздрав должен будет составить список запрещенных для водителей препаратов. Нилов уточнил, что на каждой упаковке должен быть знак "кирпич", привычный автолюбителю.

Ранее в Госдуме предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, госдума россии, запрет, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости России,

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