В Госдуме предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах

Сергей Миронов рассказал о важности заняться урегулированием принципов онлайн-торговли.

В Государственной думе России предложили отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. Разработать поправку к законопроекту "О платформенной экономике" собирается лидер политической фракции "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" депутат рассказал о том, что законодательное регулирование онлайн-торговли требуется стране давно. Парламентарий напомнил о том, что маркетплецсы представляют из себя огромный и очень быстро растущий рынок. За 2024 год общий оборот там увеличился до 40 процентов, до показателя в девять триллионов рублей. Так как данная сфера экономики развивалась стремительно и стихийно, вовлекая в себя миллионы людей, то сейчас требуется ввести там меры регулирования.

"Зачастую маркетплейсы диктуют свои условия, меняют их как хотят. Яркий пример — плата за возврат товаров, которую взимают с граждан на одном из крупнейших маркетплейсов. Мы считаем, что эта практика противоречит правам потребителей и предлагали ее отменить еще в июле 2023 года. <…> Очень надеюсь, что законопроект правительства в итоге исключит подобные поборы с граждан" Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик уверен, что законодательное регулирование онлайн-торговли должно обеспечить безопасность и качество товаров для потребителей. Меры федерального правительства помогут исключить там подделки и нелегальные товары. Сергей Миронов добавил, что важно разработать "четкие правила игры" в отношениях онлайн-платформ и с потребителями и с продавцами. При этом для маркетплейсов не должно быть чрезмерных поборов. В настоящее время кабинет министров внес изменения в российское законодательство, которые предусматривают значительные административные штрафы за любые нарушения. Парламентарий предлагает властям изучить возможность дифференциации штрафов в зависимости от характера нарушений.

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Фото: Piter.tv