Жители Петербурга потратили на лекарства 24 млрд рублей с начала года

Средний чек по всему ассортименту в аптеках составил 993 рубля.

С начала 2025 года петербуржцы потратили на лекарственные препараты 24 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на RNC Pharma.

Лидерами стали GLP-1 агонисты (препараты семаглутида). Спрос на них обеспечили те пациенты, которые борются с избыточным весом. Кроме того, горожане покупали антидепрессанты и стабилизаторы настроения, противовирусные препараты. Средний чек по всему ассортименту в аптеках составил 993 рубля.

В целом по стране продажи лекарств в I квартале превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 21,6% в денежном выражении и на 5,3% – в натуральном. В Северной столице и Ленобласти рост составил 40% и 24% соответственно.

Ранее петербуржцам рассказали, как часто следует принимать витамин D. "Больше значит лучше" в случае с добавками не работает и может навредить человеку, бесконтрольно принимающему "солнечный" витамин.

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