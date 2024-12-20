Больше не значит лучше: петербуржцам рассказали, как часто следует принимать витамин D

И о том, реально ли он помогает.

Витамин D был и остается одной из самых часто назначаемых добавок. Однако польза его, как выяснили в "Вечернем Петербурге", противоречива и вызывает споры.

Сейчас можно смело утверждать о моде на употребление "солнечного" витамина. Старт этому тренду положил американский эндокринолог, главный редактор журнала "Клиническая лаборатория" и профессор Бостонского университета Майкл Холлик.

Ученый написал сотни статей на тему витамина D, а однажды даже предположил, что именно из-за дефицита данного вещества вымерли все динозавры. Следом за громкими рассуждениями профессора в Америке начался коммерческий ажиотаж, о чем свидетельствует количество анализов крови на уровень 25(OH)D, возросшее за первую декаду XXI века.

Со временем статистики и научных обоснований нехватки витамина D становилось все больше, и сегодня как никогда остро стоит вопрос: нужно ли сходить сдать кровь, чтобы узнать свой уровень "солнечного" элемента?

В России, многие регионы которой находятся в зоне не слишком активного солнца, вопрос о дефиците витамина D стоит и того острее. А инсоляция (недостаток солнечного света) – одна из основных причин дефицита вещества в человеческом организме, – говорят врачи.

Как показывает практика, дефицит витамина D наблюдается у 60-90% людей в нашей стране. Примерно 20% витамина D мы получаем вместе с пищей, а остальные 80% – синтезируются в нашей коже под воздействием солнечных лучей, которых нет в осенний и зимний периоды. Для поддержания нормального уровня витамина D нужно жить как можно ближе к экватору, иметь светлую кожу и ежедневно проводить на солнце минимум полчаса в период с 10:00 до 15:00. Для большинства людей в нашей стране эти условия невыполнимы. Софья Старостина, врач функциональной диагностики Lahta Clinic

По словам врача-эндокринолога клиники "Медси" Марии Куваевой, кожа петербуржцев в любом случае не успевает выработать достаточное количество витамина D, вне зависимости от того, сколько времени под солнцем проводит человек.

С учетом этих сведений, возникает закономерный вопрос: а есть ли вообще необходимость в исследовании "солнечного" вещества в крови у петербуржцев, а также круглогодичном или сезонном приеме соответствующих добавок?

На сегодняшний день не рекомендуется проводить исследование витамина D во всей популяции ввиду отсутствия доказательной базы по преимуществу такого подхода, а также его высокой стоимости.анной позиции придерживаются и зарубежные научные сообщества. Однако существуют категории пациентов, которым мы рекомендуем пройти это обследование и оценить уровень витамина D в крови. Например, пациентам пожилого возраста с эпизодами падений, остеопорозом или переломами костей, пациентам с ожирением, гиперпаратиреозом, при наличии воспалительных заболеваний кишечника, гранулематозных заболеваний, пациентам после бариатрического лечения ожирения, а также при приёме некоторых лекарственных препаратов. Мария Куваева, врач-эндокринолог клиники "Медси"

В городских поликлиниках анализ уровня витамина D выписывают только при диагностированном остеопорозе. По словам главного врача СПб ГАУЗ "Городская поликлиника №81" Константина Иванова, сегодня в Петербурге оказывается помощь более 2 тыс. петербуржцам с таким диагнозам. А еще 2346 пациентов проходят лабораторные обследования на уровень 25(OH)D в крови.

Не так уж много для города с численностью населения свыше 5,5 млн человек. Однако тем же временем в частных клиниках популярность анализа на содержание в крови витамина D растет. В таких клиниках, как "Инвитро", "Хеликс", "СМ-Клиника" и "Медси", количество соответствующих анализов в 2024-м году выросла как минимум в 2 раза по сравнению с 2019-м годом.

По рекомендациям аллерголога-иммунолога "СМ-Клиники" Елены Грек, профилактику дефицита витамина можно проводить осенью и зимой. В это время врач рекомендует пропить один курс витамина D3 в дозировке 500-600 МЕ.

В период восстановления после болезни, при повышенных физических и умственных нагрузках допустима дозировка 1500 МЕ в сутки, но в этом случае необходимо проконсультироваться с врачом. Самостоятельно повышать дозировку нельзя. Елена Грек, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники"

Следует, впрочем, внимательно следить за курсом витаминов, поскольку принципе "больше значит лучше" в случае с добавками не работает и может даже навредить человеку, бесконтрольно принимающему "солнечный" витамин. Того же мнения придерживается и депутат петербургского ЗакСа и врач-эпидемиолог Вячеслав Бороденчик.

Я считаю, что включать в домашнюю аптечку витамин D целесообразно, если имеется рекомендация врача. Что касается вирусных инфекций, витамин D может быть использован наряду с другими препаратами — но тоже по назначению и контролю лечащего врача. Вячеслав Бороденчик, врач-эпидемиолог, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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