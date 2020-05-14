Продажи лекарств могут запустить в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России". Об этом он рассказал журналистам.

По словам Мурашко, необходимо определить список нужных препаратов, которые можно выдавать без риска. Продажи лекарств могут запустить в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций. Также глава Минздрава добавил, что самым сложным вопросом остаются рецептурные лекарства.

Самое главное определить список нужных препаратов с одной стороны и с другой стороны, чтобы не было риска на отпуск. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян.

Фото: Piter.tv