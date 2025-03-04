Мурашко рассказал о распространенности ожирения среди россиян

Глава Минздрава привел статистику по заболеванию у взрослых и детей.

Четверть взрослого населения на территории нашей страны имеет ожирение. Соответствующее заявление сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко в ходе выступления перед коллегами на форуме "Женщины за здоровое общество".. Чиновник из профильного ведомства указал в презентации статистические данные о том, что ожирением страдает 20,6 процентов мужчин и 27,4 процента женщин. В 2023 году федеральное правительство утвердило комплекс мер по борьбе с таким заболеванием у несовершеннолетних пациентов. Дополнительно специалистами была разработана система скринингового обследования детей.

Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет. Михаил Мурашко, глава Минзрава РФ

Мурашко рассказал о дефиците врачей в России.

Фото и видео: Telegram / Бульварное кольцо