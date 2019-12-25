Пригожин обвинил Моргенштерна и Шнурова в уродовании молодежи

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал современных музыкантов. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он заявил, что раньше сцена была храмом для артистов. Теперь на нее может выйти "каждая кухарка-доярка" и начать петь.
По словам Пригожина, современные артисты занимаются хайпом и плохо влияют на подрастающее поколение. Они могут себе позволить плеваться на сцене, ругаться матом и снимать штаны.
"Вот вам Шнур [Сергей Шнуров – прим. Ред.], Моргенштерн. Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь", - отметил Пригожин.
Продюсер добавил, что в России нельзя создать "черный список для артистов" по примеру США. К слову, певицу Билли Айлиш внесли в черный список правительства за "разрушение страны". Она призвала голосовать против Дональда Трампа на выборах. Также в этом списке оказались певица Дженнифер Лопес, режиссер Джадд Апатоу и др.
Ранее мы писали, что Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение ее песни.
Фото: Instagram / prigozhin_iosif
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100 % раньше серьезное отношение было к артистам. Сейчас этого нет.
Шрек?