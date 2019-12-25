Певица услышала перепетый хит в эфире программы "Привет, Андрей".

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала Александра Ревву за исполнение ее песни "Я не умею танцевать". Эту композицию создал Виктор Резников, которому был посвящен один из выпусков программы "Привет, Андрей" на канале "Россия-1".

В эфире передачи гостям продемонстрировали несколько вариантов исполнения песни. Одним из них было выступление самой Долиной. Затем показали версию Реввы. Во время выступления артист пытался забавно двигаться и подражать Резникову.

Долина заявила, что в этой песне нельзя менять гармонию и ритмику. По ее словам, Резников, как математик, высчитывал каждую ноту. "Никто не имел права трогать ни мелодию, ни гармонию", - обрушилась с критикой певица.

В ответ на это сын Виктора Резникова Андрей отметил, что от того, как исполняют песню, оригинальная композиция хуже не становится.

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Фото: Instagram / arthurpirozhkov