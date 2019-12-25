В Петербурге отменили концерт Ларисы Долиной, который переносили на ноябрь

Выступление артистки должно было состояться 15 ноября в БКЗ "Октябрьский".

Концерт Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей" в Петербурге отменили. Выступление должно было пройти 15 ноября в БКЗ "Октябрьский". Информация об отмене появилась на сайте концертной площадки. Зрителям сообщили, что вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Изначально концерт был назначен на 25 февраля 2026 года, однако позднее его перенесли на 15 ноября. В пресс-службе БКЗ "Октябрьский" сообщили, что решение об отмене приняли организаторы мероприятия. Причину отмены представители площадки не уточнили.

Программа "Юбилей в кругу друзей" впервые состоялась 10 сентября 2025 года, когда Лариса Долина отмечала 70-летие. Петербургское выступление планировали провести в феврале 2026 года, однако за несколько месяцев до него вокруг артистки возник общественный резонанс из-за истории с квартирой.

Ранее мы сообщали, что скандальную квартиру Долиной выставили на продажу в Москве за 200 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина