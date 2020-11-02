Фадеев защитил дочь ведущего Первого канала на шоу "Голос"

Продюсер отметил, что у девушки есть тонкий музыкальный вкус.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Анастасии после выступления в шоу "Голос". Пользователи интернета подвергли жесткой критике выступление девушки на слепых прослушиваниях, усомнившись в ее таланте.

На своей странице в Instagram Фадеев встал на защиту молодой исполнительницы. В первую очередь продюсер заявил, что его мнение не предвзято, поскольку он состоит в плохих отношениях с Первым каналом. После этого Фадеев отметил, что у Анастасии есть тонкий музыкальный вкус. Если бы он был на месте наставников шоу "Голос", то также бы взял девушку на проект.

"Она заслуживает звания "музыкант", потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у нее папа, и какую должность он занимает", - подчеркнул Максим Фадеев.

Ранее стало известно, что Первый канал готовит иски против главы партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Причиной стали их "ложные и клеветнические" заявления в адрес шоу "Голос".

Видео: Instagram / fadeevmaxim