Первый канал подаст в суд за клевету против шоу "Голос"

Готовятся иски против главы партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского.

Руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против главы партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Причиной стали их "ложные и клеветнические" заявления в адрес шоу "Голос". Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Представители Первого канала заявили, что упомянутые спикеры, чувствуя безнаказанность за свои слова, транслируют обществу выдумки, выдавая их за факты. Для повышения своей упоминаемости в СМИ они "цинично" используют бренд шоу "Голос".

Ранее Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили наставников шоу "Голос" в предвзятости и подсуживании дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александре. Садальский назвал ее "очередной дочерью Алсу", Сурайкин же и вовсе потребовал закрыть проект и создать на его базе новый.

В пресс-службе Первого канала отметили, что дорожат репутацией проекта, поэтому всеми силами будут защищать его ото лжи и несправедливых обвинений.

Ранее Баста защитил участницу "Голоса" после обвинений в подкупе жюри.

Фото: Instagram / voice1tv