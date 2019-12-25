Пудовкин опроверг участие Долиной в скандальной рекламе техники

Представители певицы подали иск о защите чести и достоинства.

Певица Лариса Долина не рекламировала интернет‑магазин, из‑за которого покупатели лишились денег и телефонов. Об этом 360.ru сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, певица не размещала никаких рекламных материалов на своих страницах. Представители Долиной уже подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Директор артистки обратил внимание на то, что значительную часть видеороликов, появившихся в Сети, сгенерировали с помощью нейросетей. В адрес команды Долиной прислали четыре ролика: два из них оказались подделками, на двух других певица благодарит за подаренный телефон, но не рекламирует магазин.

Никакую рекламу не озвучивали, номер телефона не размещали. Будем разбираться и сажать мошенников в тюрьму. Сергей Пудовкин, директор

Также он выразил уверенность в том, что правоохранительные органы оперативно разберутся в ситуации.

Ранее Telegram‑канал Mash сообщил, что в рекламе интернет‑магазина техники якобы появились Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. По данным СМИ, после покупок в этом магазине около 200 человек лишились в общей сложности 10 млн рублей и не получили заказанные мобильные телефоны.

Ранее мы сообщали, что концерт Ларисы Долиной отменили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина