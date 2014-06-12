  1. Главная
В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь
Сегодня, 9:57
Обладателем первого такого сертификата стало предприятие "Башспиртпром".

Обладателем первого такого сертификата стало предприятие "Башспиртпром", которое находится в Башкортостане. Его выдал орган по сертификации "Роскачество - Веган". В ведомстве подчеркнули, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТ, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов.

Также в Роскачестве заявили, что сертификация предприятия проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам "Башспиртпром" получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.

Ранее мы сообщали, что в России выросло производство сидра.

Фото: pxhere.com

