В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачество.

Обладателем первого такого сертификата стало предприятие "Башспиртпром", которое находится в Башкортостане. Его выдал орган по сертификации "Роскачество - Веган". В ведомстве подчеркнули, что это первый производитель в регионе, подтвердивший соответствие его продукции ГОСТ, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов.

Также в Роскачестве заявили, что сертификация предприятия проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам "Башспиртпром" получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования.

Фото: pxhere.com