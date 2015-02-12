Лидером по производству сидра в стране по итогам 2025 года стала Евразийская алкогольная группа.

В России выросло производство сидра. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на производителей.

Лидером по производству сидра в стране по итогам 2025 года стала Евразийская алкогольная группа (ЕАГ). Компания нарастила за год выпуск продукции на 300,4% год к году. Также отмечается рост показателей у небольших региональных компаний. Эксперты связывают рост миграцией в категорию сидра слабоалкогольных коктейлей и плодовой продукции из-за роста акцизов.

По итогам минувшего года ЕАГ увеличила разлив сидра почти до 4 млн декалитров. Заметный рост производства показали ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ"(+254,4%), ООО "Вино-Гранде" (+107,82%) и ООО "Союз-Вино" (+54,36%).

Фото: pxhere.com