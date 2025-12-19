  1. Главная
В России производство стали снизилось до 5,5 млн тонн
Сегодня, 10:27
Выплавка стали в России по итогам минувшего месяца упала на 5,4%.

В России в январе 2026 года производство стали снизилось до 5,5 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные информационно-аналитической компании "Корпорация Чермет".

Выплавка стали в России по итогам минувшего месяца упала на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также отмечается, что выпуск готового проката черных металлов сократился на 2,3% и составил 5 млн тонн. Добыча железной руды показала отметку в 9,1 млн тонн  (-1,1%).

Сообщается, что производство чугуна показало небольшой прирост. Его произвели в объеме 4,5 млн тонн (+0,6%). Кроме того, производство стальных труб упало до 700 тыс. тонн (-17,2%).

Ранее мы сообщали, что заводы Петербурга обогнали Ленобласть по темпам производства.

Фото: pxhere.com

Теги: производство, россия, сталь
Категории: Лента новостей, Новости России,

