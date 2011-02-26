В Смольном рассказали, насколько петербургские родители активно подают заявление на путевки в детские лагеря

В детских оздоровительных лагерях будет четыре смены.

По последним данным, заявления на получение сертификатов в детские летние лагеря подали более 4 тыс. петербургских родителей. Речь идет о льготных категориях граждан, которым полностью или частично компенсируют стоимость путевки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Заявление принимают 54 МФЦ и 4 мобильных офиса на базе автотранспорта. Прием начался 19 апреля в 09:30. Только за первые полтора часа поступило 1743 заявления. К концу дня количество достигло 4124.

В СПб ГКУ "МФЦ" были готовы к тому, что повышенное число обращений будет именно в первый день. В связи с этим была усилена работа центров, на работу вызвали дополнительных специалистов. 19 апреля среднее время ожидания в очереди составило 59 секунд.

На первую смену заявления и документы необходимо подать до 28 мая 2021 года, до 21 июня — на вторую. Прием заявлений на третью и четвертую смену начнется с 11 мая.

Заявления на полную оплату стоимости путевок в лагерь можно подать не только в МФЦ, но и в администрацию района по месту регистрации ребенка. Если вы хотите получить компенсацию за путевку — в ЦОО "Молодежный".

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"