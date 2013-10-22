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МФЦ Петербурга принимают заявки на 3 и 4 смены в летние детские лагеря
Сегодня, 19:19
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kraratau27

МФЦ Петербурга принимают заявки на 3 и 4 смены в летние детские лагеря

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Подать заявку можно без предварительной записи.

Во вторник, 11 мая, в 9:30 многофункциональные центры Северной столицы осуществляли приём документов и заявлений на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Также сотрудники МФЦ принимали заявления на частичную компенсацию стоимости путевок для детей работающих граждан на 3 и 4 смены в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Стоит отметить, что к 12 часам дня МФЦ города приняли и обработали порядка 1000 заявлений от родителей. Из них 626 заявлений приняты на оплату полной стоимости путёвки и 382 обращения получены на предоставление частичной компенсации. 

Таким образом, подать документы на оплату полной стоимости путёвки на третью смену можно до 15 июля, а на четвёртую смену - до 6 августа. Также предоставить заявление на частичную компенсацию путевок на третью смену можно до 23 июня, а на четвёртую смену - до 6 июля. В пресс-службе отметили, что воспользоваться данные услугами можно без предварительной записи. 

Напомним, что документы на оплату полной стоимости путёвки можно подавать в администрацию района по месту регистрации ребёнка. А заявления на компенсацию части стоимости путевки принимают в ЦОО "Молодежный". 

Ранее мы писали, что МФЦ начали принимать заявления для пропуска на Крестовский остров на время Евро. 

Фото: Piter.tv 

Теги: детские летние лагеря, мфц петербурга
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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