МФЦ Петербурга принимают заявки на 3 и 4 смены в летние детские лагеря

Подать заявку можно без предварительной записи.

Во вторник, 11 мая, в 9:30 многофункциональные центры Северной столицы осуществляли приём документов и заявлений на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Также сотрудники МФЦ принимали заявления на частичную компенсацию стоимости путевок для детей работающих граждан на 3 и 4 смены в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Стоит отметить, что к 12 часам дня МФЦ города приняли и обработали порядка 1000 заявлений от родителей. Из них 626 заявлений приняты на оплату полной стоимости путёвки и 382 обращения получены на предоставление частичной компенсации.

Таким образом, подать документы на оплату полной стоимости путёвки на третью смену можно до 15 июля, а на четвёртую смену - до 6 августа. Также предоставить заявление на частичную компенсацию путевок на третью смену можно до 23 июня, а на четвёртую смену - до 6 июля. В пресс-службе отметили, что воспользоваться данные услугами можно без предварительной записи.

Напомним, что документы на оплату полной стоимости путёвки можно подавать в администрацию района по месту регистрации ребёнка. А заявления на компенсацию части стоимости путевки принимают в ЦОО "Молодежный".

Ранее мы писали, что МФЦ начали принимать заявления для пропуска на Крестовский остров на время Евро.

Фото: Piter.tv