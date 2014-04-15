МФЦ начали принимать заявления для пропуска на Крестовский остров на время Евро

Они будут необходимы всем, кто живет и работает на острове в дни матчей.

С сегодняшнего дня, 11 мая, жители Крестовского острова, а также те, кто там работают, могут оформить пропуск на остров. Он будет обязателен в дни матчей Евро-2020. Пропуск оформляется в МФЦ.

Ограничение будет введено с 00:00 до 24:00 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года, а также с 00:00 до 03:00 13 и 22 июня. Оно не коснется автомобилей экстренных и оперативных служб.

Подать документы на пропуск можно в МФЦ на улице Красного Курсанта, 28 и Каменноостровском проспекте, 55, стр. 5. Они работают с 09:30 до 21:00. Предварительная запись не требуется. Решение будет приниматься на протяжении 13 рабочих дней с момента подачи заявления.

Сегодня стало известно, кто из игроков "Зенита" будет участвовать в матчах Евро-2020.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"