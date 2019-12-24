В июне летние лагеря в Ленобласти останутся закрытыми

Нарушения будут жестко пресекаться.

Власти Ленинградской области предостерегли родителей, которые собираются уже в июне отправить детей в оздоровительные лагеря. Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, лагеря ещё закрыты, а загородный отдых для детей под запретом.

Нарушения будут жестко пресекаться. Даже с самыми проверенными компаниями не стоит отправлять детей на отдых в область до официального разрешения. администрация Ленобласти

Глава региона Александр Дрозденко даже направил губернатору Петербурга Александру Беглову письмо, где сообщил, что некоторые негосударственные компании собираются проводить летнюю оздоровительную компанию на территории области.

Глава Ленобласти просил передать организаторам, что такие лагеря будут закрывать, фирмы штрафовать и привлекать к уголовной ответственности.

Фото: Piter.TV