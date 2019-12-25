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Александра Дрозденко возмутило заявление об открытии частных детских лагерей
Сегодня, 13:08
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lizapoluda

Александра Дрозденко возмутило заявление об открытии частных детских лагерей

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Глава 47-ого региона поручил штрафовать нарушителей.

В четверг, 28 мая, во время заседания правительства Ленинградской области руководитель управления регионального Роспотребнадзора Ольга Историк отметила, что некоторые детские лагеря собираются начать работу уже с 1 июня. При этом всем руководителям будут выданы предупреждения о недопустимости открытия. В ответ было получено жесткое заявление губернатора Александра Дрозденко: на данный момент мероприятия по оздоровительной компании строго запрещены.

Никому такого разрешения нет, даже в "зеленой" зоне. Я попрошу подготовить письмо на имя коллеги, главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, о том, что есть такие данные. Просим, чтобы они по своей линии предупредили, что мы будем закрывать, штрафовать и наказывать – рублем и жестко, вплоть до административной и даже уголовной ответственности.

резюмировал глава региона

Кроме того, губернатор поручил провести поверки на территориях лагерей, которые предположительно готовятся к открытию. 

Ранее мы рассказали о том, что молодые мамы и будущие пенсионеры Ленобласти освоили новые профессии.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Сегодня 13:57

Явно ядерный идиот с раздутым самомнением

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