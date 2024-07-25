В Туве пятеро мужчин напали на летний лагерь

Неизвестные вели себя неадекватно и запугали детей.

Группа мужчин проникла на территорию детского лагеря "Таежный" в Барун-Хемчикском районе Тувы. В настоящее время нападавших разыскивают, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по республике.

По данным ведомства, вечером 22 июня неизвестные забрались в летний лагерь, стали вести вели себя неадекватно и запугивать детей. Позже один из подростков обнаружил, что у него пропал мобильный телефон.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время объявлен розыск пяти злоумышленников, по факту случившегося правоохранители организовали проверки.

Мама одного из воспитанников лагеря написала в соцсетях о том, что мужчины зашли в комнату, где спали трое мальчиков. Нападавшие стали обыскивать их карманы и лазить по вещам. Перед уходом они прихватили телефон одного из детей, а также кроссовки и куртку.

Несколько дней назад похожий инцидент случился в лагере "Орленок". Пьяный мужчина проник к детям в комнату и начал бить их палкой. Неадеквата задержали. В Петербурге летний лагерь заплатит 150 тысяч рулей родителям после отравления детей.

Фото: Magnific