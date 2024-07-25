Порядка 14 тыс. белгородских детей находятся в лагерях отдыха за пределами региона

Вячеслав Гладков рассказал о быстрой реакции на жалобы родителей.

Около 14 тысяч детей из Белгородской области в настоящее время находятся в оздоровительных лагерях за пределами этого региона. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что ранее власти получили жалобы от родителей, касающиеся пребывания отдыхающих в детских лагерях, расположенных в Евпатории и Бахчисарае. Он заметил, что на эти заявления поступила оперативная реакция. В текущий момент существовавшие замечания устранены.

На сегодняшний день за пределами Белгородской области в детских оздоровительных лагерях находятся 14 тыс. юных белгородцев. Так будет работать дальше до конца лета. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков добавил, что за период июль и август, а также сентябрь 2024 года еще 12 тысяч детей из области отправятся на отдых.

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков