Вячеслав Гладков раскрыл сведения о состоянии пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам в социальных сетях о том, что на стационарном лечении в больницах города остаются 50 пострадавших в результате обстрелов и атак армии киевского режима с помощью беспилотников. Российский чиновник заметил, что за минувшую неделю медики выписали из учреждений здравоохранения 33 человек.

Сейчас в больницах города Белгорода находятся 50 раненых мирных жителей. Один в тяжелом состоянии. Два подростка находятся в лечебных учреждениях Москвы. Вячнслав Гладков, глава региона

Напомним, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона бросили взрывное устройство вблизи многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Из-за инцидента по предварительным сведениям никто не пострадал. В одной квартире оказались выбиты окна.

При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали девять человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков