При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали девять человек

Вячеслав Гладков сообщил о состоянии пострадавших за прошедший день.

Девять человек пострадали за минувшие сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Глава российского региона отметил, что скончался мужчина, пострадавший в результате удара дрона армии киевского режима на автомобиль в Маломихайловке. Пациент скончался в больнице от полученных ранений. Ранее он получил большое количество ожогов.

Девять мирных жителей пострадали, из них два ребенка. Одного ребенка отправляем сейчас в российскую детскую клиническую больницу. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали шесть человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков